Presó sense fiança per a l'acusat de matar una dona dijous al Pont de Vilomara

La jutgessa en funcions de guàrdia de Manresa va decretar, ahir, presó provisional i sense fiança per a l'home acusat de matar una dona de 63 anys, Teresa Garrido, aquest dijous al Pont de Vilomara. L'home, de 52 anys, està acusat d'un homicidi dolós.

El detingut va comparèixer davant la jutgessa de guàrdia per videoconferència des de l'hospital on està ingressat i es va acollir al seu dret a no declarar segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons va informar el mateix TSJC, el cas continua sota investigació del jutjat en funcions de guàrdia i no del jutjat de violència contra la dona perquè es considera que entre els dos no hi havia una relació sentimental.

Tal com ja va explicar Regió7, l'home va ser detingut dijous passat al vespre a la urbanització River Park del Pont de Vilomara. Segons van explicar els Mossos d'Esquadra, un veí de la zona va alertar que a la casa hi podia haver una persona ferida. Quan els agents van arribar al lloc dels fets es van trobar la dona amb ferides i, malgrat els seus intents i també els dels sanitaris del SEM per reanimar-la, es va constatar la seva mort poc després. A la mateixa casa del carrer Coloms també hi havia l'home de 52 anys, que va quedar detingut i que presentava ferides d'arma blanca, motiu pel qual va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. De fet, el seu ingrés hospitalari va fer que s'allargués la seva detenció abans que prestés declaració davant de la jutgessa, tot i que finalment ho va fer ahir sense haver rebut l'alta hospitalària.

Arran dels fets, l'Ajuntament del Pont de Vilomara va decretar tres dies de dol. Segons va explicar l'alcalde, Enric Campàs, la víctima i l'acusat no estaven empadronats al municipi, i malgrat que no hi feien gaire vida social, sí que es deixaven veure el poble. Alguns veïns també van explicar que era habitual veure la dona sola per la urbanització. També van dir que darrerament l'havien vist per la zona acompanyada per l'home ara acusat d'homicidi, i amb el qual, també segons els veïns, des de feia unes setmanes compartia la casa que ella tenia a la urbanització.