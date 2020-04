Recullen més de 3.200 signatures per adaptar el desconfinament al territori

Un grup de professionals de Catalunya vinculats a les ciències d'ordenació del territori (geògrafs o ambientòlegs, entre d'altres) han recollit més de 3.200 signatures de particulars i de representants de 65 associacions del sector per reclamar que el confinament s'adapti a les característiques de cada entorn. Entre les entitats que donen suport a aquest manifest hi figuren el Col·legi de Geògrafs de Catalunya i la Societat Catalana d'Ordenança del Territori, entre d'altres.

Un dels impulsors d'aquesta iniciativa és el geògraf berguedà Xavier Campillo. Assegura que l'objectiu és «obrir el debat perquè hi hagi una reflexió» que serveixi per millorar les mesures de confinament a causa de l'estat d'alarma decretat per la Covid-19. Campillo diu que el manifest l'enviaran a diferents ministeris espanyols i departaments de la Generalitat i en faran difusió a través dels mitjans de comunicació.

«Es podria haver fet un confinament menys draconià», apunta Campillo. «Per què la gent ha de seguir tancada a Gisclareny si no tenen nen o gos per passejar?», es pregunta. I és que el municipi més petit de Catalunya, amb un cens de 25 habitants i una superfície de 36,4 quilòmetres i sense nucli urbà, té una densitat de 0,7 habitants per quilòmetre quadrat i això fa impossible que hi hagi aglomeracions per sortir a l'espai i també menys risc de contagi.

L'estat d'alarma vigent «no justifica la limitació d'un dret fonamental com és el de circulació i accés al medi natural» en general i, especialment, en entorn rurals com per exemple el Berguedà. Campillo diu ca que en zones poc poblades i rurals «no és necessari que la gent estiguin 6 setmanes tancats a casa podent sortir de forma ordenada» a passejar sense perill de transmetre o encomanar-se del virus atès que «el contacte físic entre persones és només esporàdic».