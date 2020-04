Restauració i comerç locals reben el pla amb esperança però també amb prudència

«Es veu la llum al final del túnel, però encara hem de travessar-lo tot», deia ahir Diego Sánchez, propietari de Diesa i president del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages. El sector, com també ho va fer el comerç, va considerar ahir «positiu» el calendari de normalització de l'activitat econòmica proposat per Pedro Sánchez, però consideren que cal molta «prudència», tant perquè no es coneixen encara detalls decisius per afrontar la desescalada com perquè per a l'aplicació de les mesures caldrà tenir en compte el balanç entre ingressos i despeses i perquè caldrà veure quina serà la reacció dels consumidors a l'obertura progressiva de portes.

Per a Diego Sánchez, que avui es reunirà amb el comitè de direcció del gremi per analitzar en profunditat el pla descrit ahir pel president del Govern espanyol, «caldrà valorar-ne la repercussió econòmica». «La notícia és positiva, perquè ja donàvem per perdut fins a final de juny i potser tot l'estiu, però potser obro ara el local engrescat i acabo perdent el doble de calés cada mes». Sánchez diu que els negocis hauran de calcular si els surt a compte atendre un terç o la meitat de clients amb tota l'estructura de personal, i si ho seria retallar els ERTO que s'han aplicat massivament al sector. A més, recorda, «ens caldrà temps per preparar-nos per obrir, per a la desinfecció, instal·lar separadors, si cal, tenir mascaretes...». També insisteix que cal confiar que la resposta de la clientela serà bona, «que no tingui por, i això potser no passarà amb la gent gran, que ara pot ser més conservadora», diu Sánchez.

Gerard Badia, gerent del gremi, explica que el servei a domicili és una opció que ja apliquen diversos restaurants de la comarca, i que encara pot ser millor solució per arrancar la reobertura el servei de menjar per emportar. «És una sortida per a ara, i potser també de futur», diu Badia. Ajuntaments com el de Sant Fruitós i Fonollosa, apunta Badia, ja han permès que tots els negocis del sector ampliïn la seva llicència d'activitat al delivery sense més tramitació. L'Ajuntament de Manresa també preveu aplicar-ho en breu.

Quant a la retallada en l'aforament dels locals, Badia considera que per als negocis petits potser no és una bona solució, atesa la seva capacitat de comensals, mentre que per als grans pot topar amb la seva estructura de personal.



Incertesa al comerç

Per la seva banda, Tània Infante, presidenta de la UBIC de Manresa, celebra que «ja hi hagi un calendari, perquè sense era difícil preparar-te per tornar a obrir». Amb tot, afirma voler ser «prudent, perquè altres països que anaven més avançats que nosaltres en la desescalada després han hagut d'afrontar repunts» de la pandèmia. «Però ho rebem amb esperança».

«El comerç i la restauració som els que més ham patit el cop», diu Infante. «La majoria som petites empreses, a les quals és més difícil que a les grans reaccionar davant un enorme problema com aquest». «Costa tenir esperança, perquè hi ha molta incertesa», diu Infante. «Però que els ciutadans tinguin la plena confiança que els comerços faran el que sigui necessari per protegir la seva salut», afegix Infante, que confia que «a finals d'any potser la situació ja estigui normalitzada».