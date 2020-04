Torra: el pla «és un greu error»

? El president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar ahir el pla de desconfinament presentat per Pedro Sánchez de «greu error». En una piulada a Twitter, el president va subratllar que «la coordinació és centralització i menyspreu» a tot el que ha argumentat l'executiu català, que demana un desconfinament per franges horàries i d'edat, una proposa que Sánchez va dir ahir que el ministeri de Sanitat estudia. Torra va afegir que «Catalunya torna a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona i Barcelona. Tota l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i àrees sanitàries, a la paperera».

També el líder del PP, Pablo Casado, va criticar Pedro Sánchez, en el seu cas per no informar el seu partit del pla de desescalada. Segons ell, amb aquesta actitud «difícilment» pot «demanar lleialtat» i «unitat» a la seva formació.