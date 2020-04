Althaia porta a domicili la medicació hospitalària per evitar desplaçaments

Preparació d'un lliurament per a professionals responsables del servei

El Servei de Farmàcia de la Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa el lliurament a domicili de la medicació hospitalària als pacients que ho demanin per evitar el desplaçament d'aquestes persones a l'hospital per mantenir la seva seguretat i la dels professionals mentre duri la situació actual a causa de la pandèmia.

Quan va esclatar la crisi sanitària ja va prendre mesures per facilitar l'accés dels pacients a la medicació hospitalària, com dispensar tractament per a un període superior a l'habitual i recomanar que en casos de pacients vulnerables i/o de risc es delegués la recollida a un familiar o amic.

El Servei de Farmàcia atén prop de 1.800 pacients mensualment a la seva consulta externa. Per informar-los sobre la possibilitat de rebre el tractament a domicili, se'ls ha enviat un SMS. Per sol·licitar-lo, sense cost per al pacient, s'ha de trucar al telèfon 93 874 2112 (extensió 3398) de dilluns a divendres, de 8 a 2. El repartiment es fa amb una empresa de missatgeria que garanteix la correcta conservació de la medicació.