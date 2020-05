Aquests són els 26 municipis de la Catalunya Central on seran obligatòries les franges horàries

Els ciutadans podran sortir des d'aquest dissabte, 2 de maig, al carrer a fer passejades i practicar esport individual un cop al dia, excepte aquells que presentin símptomes i estiguin en aïllament. Cal tenir en compte, però, que aquells qui visquin en municipis de més de 5.000 habitants -un total de 26 a l'ambit de Regió7-, ho faran en diverses franges horàries, fixades pel ministeri de Sanitat.

Les persones d'entre 14 i 70 anys, podran sortir a fer esport i caminar entre les 6 i les 10 del matí o entre les 8 i les 11 de la nit; aquests passejos s'hauran de fer en un radi d'un quilòmetre respecte el domicili, i amb una persona amb la qual es convisqui. En cap cas es podrà sortir del municipi.

Els dependents que hagin d'anar acompanyats d'un cuidador i els majors de 70 anys podran sortir entre les 10 i les 12 o entre les 7 i les 8 del vespre.

Per als menors de 14 anys es restringeix la franja horària que s'havia permès fins ara: podran sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda (aquesta setmana ha estat fins a les nou de la nit).

Els municipis on cal respectar les franges horàries (més de 5.000 habitants)

Bages:

Manresa, 77.714

Sant Joan de Vilatorrada, 10.936

Sant Vicenç de Castellet. 9.523

Sant Fruitós de Bages, 8.703

Santpedor, 7.554

Sallent, 6.658

Navàs, 6.020

Navarcles, 5.977

Súria, 5.942

Artés, 5.698

Anoia:

Igualada, 39.967

Piera,15.603

Vilanova, del Camí, 12.458

Sta. Margarida de Montbui, 9.980

Masquefa, 9.211

Capellades, 5.293

Baix Llobregat Nord:

Martorell, 28.189

Olesa de Montserrat, 23.904

Esparreguera, 22.251

Abrera, 12.489

Sant Esteve Sesrovires, 7.612

Berguedà

Berga, 16.494

Cerdanya

Puigcerdà, 9.258

Solsonès

Solsona, 9.094

Moianès

Moià, 6.267

Alt Urgell

La Seu d'Urgell, 12.089

Fins on es podrà anar?



«El límit de distància per a l'esport és el propi municipi i per al passeig, un quilòmetre del municipi», va explicar aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de recordar que no hi haurà franges horàries per als municipis de menys de 5.000 habitants (on viu el 12 per cent de la població de l'Estat aproximadament).

El ministre va anunciar que s'editarà una guia amb els detalls de la normativa per realitzar les activitats, de les quals queden exclosos expressament aquells ciutadans que tinguin símptomes o que estiguin en període de quarantena o en aïllament domiciliari.

Satisfacció del Govern català



Per part del Govern català, la consellera de Salut, Alba Vergés, va celebrar que l'Estat «vingui a les tesis» de la Generalitat. «És la segona o tercera vegada que han de rectificar», va afegir.