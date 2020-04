Les funeràries registren 138 nous morts per coronavirus a Catalunya i eleven la xifra global a 10.211

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 10.211, amb 138 noves defuncions aquest dimecres, segons el Departament de Salut. Són 12 menys que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 54.324 positius i n'hi ha 114.841 de possibles. La xifra global és de 169.165 (6.386 més que dimarts).

De les 10.211 morts, 2.943 han estat en una residència (41 més), 573 al domicili (5 més) i 125 en un sociosanitari (5 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.897 persones, 62 més que dimarts. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.857 persones han estat ingressades de gravetat, 14 més que aquest dimarts; actualment són 707, 42 menys que fa 24 hores. Fins avui s'han comptabilitzat un total de 30.1904 altes hospitalàries, 616 més que en l'últim balanç.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.052 són professionals sanitaris, 13 més que dimarts, mentre que 5.267 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 95 menys que dimarts.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.787 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, 231 més que dilluns, i 23.853 són casos sospitosos, 1.335 més. El total de residents afectats és de 34.640, 1.566 més que dimarts.

Per territoris, a l'àrea metropolitana han mort 7.826 persones, entre positius i sospitosos, 4.756 en hospitals i 2.298 en residències, a banda de 430 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.197 morts (480 en hospitals, 380 en residències i 98 en domicilis) i a Girona han estat 606 els morts (320 en hospitals, 137 en residències i 25 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 328 morts, 165 dels quals en hospitals, 89 en residències i nou en domicilis, mentre que ha Lleida hi ha 180 morts en total, 145 en hospitals, 28 en residències i dos en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts, 21 en hospitals i quatre en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre arriben a les 42 defuncions, deu en hospitals, set en residències, set en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona n'hi ha 39.057 de confirmats i 75.229 de sospitosos, mentre que a la Catalunya Central són 4.874 els confirmats i 11.177 els sospitosos, i a Girona hi ha 5.162 confirmats i 13.449 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.695 persones amb coronavirus confirmades i 6.169 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.777 casos confirmats i 4.321 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 346 casos confirmats i 939 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 195 casos confirmats i 2117 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona té 7.417 casos confirmats en residències i 16.488 de sospitosos. A la Catalunya Central són 1.130 els residents confirmats i 2.941 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.324 casos confirmats i 2.161 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 374 casos positius confirmats i 978 de sospitosos, i a Lleida són 392 els confirmats i 716 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 78 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 15 de confirmats en residències i 462 de sospitosos.