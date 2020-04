La Generalitat proposa recompensar el personal sanitari i essencial que ha lluitat contra la Covid-19 amb una paga extra

El Govern de Quim Torra ha plantejat a la Mesa General d'Empleats Públics de la Generalitat la proposta de donar una retribució extraordinària als professionals de sectors com la salut i l'atenció a la gent gran per la seva tasca en la lluita contra el Covid-19, una mesura a la qual es destinaran 45 milions d'euros. L'objectiu, segons detalla El Periódico,és abonar una paga extra d'entorn els 666 euros nets (de mitjana) a un total de 45.000 treballadors.

El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha presentat aquest dijous la mesura als sindicats de la Funció Pública, als quals ha detallat que els recursos procediran de fons addicionals del 0,25% i del 0,30% de la massa salarial corresponent als exercicis acumulats del 2019 i 2020.

Qui percebria aquesta paga extra?



La retribució està pensada per a un màxim de 45.000 treballadors de col·lectius com els professionals sanitaris, els de les residències de gent gran i persones amb discapacitat, personal del cos de bombers i del CECAT de la Direcció General d'Emergències. En concret, la Generalitat preveu abonar un complement de productivitat a percebre aquest 2020 per a aquells empleats públics que han estat treballant de forma efectiva des de l'1 de març fins al 15 d'abril, tant si ho han fet de manera telemàtica com presencial. També percebrien aquesta paga aquells que no hagin hagut d'estar de baixa laboral durant una part d'aquest temps a causa de la Covid-19.

Reconeixement a l'esforç fet



El departament que dirigeix Jordi Puigneró ha justificat aquesta gratificació per l'esforç realitzat de forma continuada i durant més de dos mesos per aquests col·lectius, que han alterat horais, torns de treball, les tasques habituals i fins i tot el lloc on normalment presten el seu servei.

En un comunicat, el departament de Polítiques Digitals ha destacat, per exemple, que els professionals de la salut "han estat combatent la SARS-COV-2 de forma directa amb condicions complexes davant la incertesa de la resposta a la malaltia, fet que suposa un desgast tant físic com emocional".

A més, ha reconegut l'esforç especial dels professionals de les residències de gent gran i persones amb discapacitat, dels bombers i dels serveis d'emergència.

La Mesa General de Negociació d'Empleats Públics de la Generalitat, integrada pels representants de l'administració pública i dels sindicats CCOO, UGT i IAC, és l'òrgan de negociació col·lectiva sobre les condicions de treball comuns que afecten el personal funcionari i interí, laboral, docent no universitari i estatutari.