L'esport i els passejos s'hauran de fer de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 de la nit

El Passeig de Manres durant el primer cap de setmana de desconfinament dels menors de 14 anys | Arxiu particular

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dijous que a partir d'aquest dissabte, 2 de maig, es podrà fer esport individual i passejar una vegada al dia en qualsevol de les dues franges proposades: de 6 a 10 del matí i de 20 a 23 hores, una mesura que apareixerà aquest divendres en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A més, hi haurà altres dues franges: els nens menors de 14 anys podran sortir al carrer entre les 12 i les 19 h i les persones dependents i els majors de 70 anys ho hauran de fer de 10 a 12 h i de 19 a 20 h.

"Es permetrà l'activitat de caràcter individual, sense contacte, i també els passejos diaris a partir de les 0 hores del dia 2 de maig. Es permetrà la pràctica esportiva una vegada al dia, dins del municipi de residència i -d'igual manera- en els passejos es podrà sortir acompanyat amb la persona convivent", va explicar.

"Espanya està amb molta humilitat, guanyant setmanes. Serà un dels primers països a començar la desescalada. Aquesta nova normalitat no té un manual d'instruccions, però si que hi ha certeses des del coneixement que hem anat adquirint i sempre prenent el criteri de la ciència com a base", ha afegit Illa en la seva compareixença a La Moncloa.

Illa ha comparegut en roda de premsa després d'una jornada combulsa on el Comitè Tècnic per a la Desescalada -format pels quatre vicepresidents i sis ministres- ha adoptat la decisió d'establir franges horàries per a les sortides amb l'objectiu d'evitar aglomeracions.

El ministre de Sanitat havia de comparèixer a les 11 del matí per explicar aquestes condicions, però La Moncloa ha suspès finalment la roda de premsa i l'ha fixat per a les sis de la tarda. Un horari que finalment tampoc s'ha complert.

Abans d'explicar les condicions de la sortida Illa ha comparegut al Congrés dels Diputats, on ha rebut dures crítiques per part de l'oposició. El ministre ha admès que l'ordre ministerial que ha d'establir aquestes franges encara no estava signada. "Espero fer-ho avui", ha afirmat.

Segons Illa, l'estat d'alarma a Espanya "ha funcionat" perquè s'ha passat d'un 35% d'increment de contagis el 14 de març a un 6,6% dimecres 29 d'abril. En tot cas ha afirmat que cal actuar amb "molta prudència i cautela" i amb "unitat", perquè "vam entrar a això junts i en sortirem junts".

Ha afirmat que el pla de quatre fases que desplega el govern espanyol és "gradual, flexible i asimètric" i ha insistit que la unitat territorial sobre el que s'aplicarà "és el de la província", tot i que també ha apuntat que el seu executiu pot "avaluar altres opcions".



"Imprescindible" mantenir l'estat d'alarma

El ministre de Sanitat ha argumentat que és "imprescindible" mantenir l'estat d'alarma per a la fase de desescalada i en l'aplicació del pla de transició a la 'nova normalitat'. Illa ha destacat que Espanya és "un dels primers països a iniciar la desescalada". "No hi ha un manual d'instruccions", ha remarcat.



Més del 60% de curats

Illa ha destacat que els curats ja representen més del 60% dels contagiats per coronavirus i que s'està "repetint de forma sostinguda" el fet que hi ha més altes que nous positius. El titular de Sanitat ha destacat que des de fa sis setmanes, "cada setmana l'objectiu setmanal s'ha anat complint". Aquesta setmana, Illa ha celebrat que s'ha assolit tenir un increment mitjà de contagiats de l'1%".