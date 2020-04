L'Ajuntament de Manresa torna a precintar parcs infantils d'on en van tallar les cintes

El servei de Manteniment de l'Ajuntament de Manresa ha dut a terme un reforç del tancament perimetral dels parcs infantils perquè diumenge en alguns parcs es van tallar les cintes que hi impedien l'accés. El consistori recorda que està prohibit que els infants facin ús d'aquests espais i dels seus elements (gronxadors, tobogans?) per garantir la seva seguretat i la de tothom.

Des de diumenge tenen permís per sortir al carrer infants i adolescents menors de 14 anys acompanyats d'un adult responsable. L'Ajuntament de Manresa recomana, tal com fa la Generalitat, que els infants fins a 6 anys surtin entre les 11 i la 1 del migdia, i els de 6 a 13 anys, de 4 a 6 de la tarda. Les sortides es pot fer a un quilòmetre de distància del domicili com a màxim i durant una hora.



630 actes administratius

La Policia Local fa un seguiment de la situació i alerta les persones o famílies que no segueixin les mesures decretades de la possibilitat d'obrir denúncies si és necessari. Des de l'inici de la crisi del coronavirus ha obert 630 actes administratius per incompliment de les mesures de confinament.

Pel que fa al servei de neteja, els propers dies centrarà la seva tasca de neteja i desinfecció en els espais més transitats, tal com ja ha anat fent des de l'inici de la crisi sanitària (els primers dies va centrar-se en llocs com els accessos a hospitals, farmàcies, cementiri, etc., a part d'elements de mobiliari urbà i contenidors, entre altres).