Montepio reobrirà dilluns les oficines de Manresa i Berga

Després de sis setmanes amb les oficines de Manresa i Berga tancades per la Covid-19, Montepio reobrirà aquests dos centres per atendre presencialment els clients a partir del proper dilluns. Inicialment, es farà en horari reduït, de dos quarts de 10 del matí a 2 del migdia, i s'adoptaran totes les mesures de prevenció recomanades per garantir la seguretat de clients i professionals.

Per donar el màxim servei als associats, el Montepio mantindrà també el teletreball del seu equip de professionals com a eina complementària a la presència al lloc de treball i s'habilitaran mecanismes de conciliació familiar per al personal amb fills menors o persones dependents al seu càrrec.