Els Mossos desplegaran 350 controls amb més de 1.300 agents per restringir els desplaçaments a segones residències

Els Mossos d'Esquadra despleguen des d'aquest dijous i fins diumenge vinent 350 controls amb més de 1.300 agents per evitar els desplaçaments a segones residències. Coincidint amb el pont de l'1 de maig, el dispositiu vetllarà de nit i de dia per assegurar que la mobilitat es redueix al màxim i que només circulen per les vies catalanes les persones que ho poden acreditar d'acord amb les mesures de confinament previstes per l'estat d'alarma.

El cos fa una crida a la població "perquè no es relaxi i se salti les actuals restriccions" i recorda que les sancions per infringir aquestes mesures oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.

Durant els darrers dies s'ha detectat una "relaxació" i "esgotament" per part de la ciutadania per l'allargament del confinament, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. El darrer cap de setmana hi va haver un increment del 10% de gent que es movia sense causa justificada respecte el cap de setmana anterior.

Aquest cap de setmana, que segons les previsions del temps lluirà el sol i pujaran les temperatures, continuarà no existint l'operació sortida que es realitzaria en una situació de normalitat", adverteix el cos en un comunicat.

Així mateix, pel que fa a les noves indicacions que es començaran a aplicar a partir del dissabte 2 de maig, informen que la pràctica de fer esport s'ha de realitzar de manera individual i la sortida amb nens s'ha de fer seguint les indicacions establertes i en cap cas dos progenitors poden passejar amb els seus fills. També cal respectar les mesures de distància social, evitar que els nens juguin si es troben al carrer o en espais no autoritzats i es recomana l'ús de mascaretes per evitar la propagació del la covid-19.