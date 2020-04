Una porta oberta a un canvi de criteri de l'Estat

? Ni cap compromís, ni cap document que indiqui que la província no serà el referent territorial en l'aplicació del desconfinament, però el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va obrir ahir una porta per acceptar propostes. Illa va afirmar que el Govern espanyol estudiarà les propostes de les Comunitats Autònomes per definir unitats territorials alternatives a les províncies per desescalar. Es valoraran «amb tot detall» les propostes i analitzaran si compleixen els criteris i requisits exigits per efectuar la transició correctament, segons Illa. Concretament, el ministre català va apuntar que cal que les autonomies garanteixin que poden donar informació epidemiològica, sanitària i econòmica de la unitat territorial que proposen i que garanteixin que la mobilitat no es produeix fora del perímetre. «Si són compatibles, no hi haurà cap problema a aplicar-los», va afirmar ahir en roda de premsa.