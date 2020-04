Presó provisional sense fiança pel presumpte assassí en sèrie de persones sense sostre de Barcelona

Un jutge de Rubí ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut relacionat almenys tres de les quatre morts violentes de persones sense sostre que s'han produït durant el confinament. El jutge ha pres la decisió després d'escoltar la declaració de l'acusat, de 35 anys i nacionalitat brasilera, que s'ha fet per videoconferència com s'està fent aquestes últimes setmanes en motiu del covid-19. El sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, ha explicat que cossos policials espanyols i estrangers han demanat informació als Mossos d'Esquadra perquè sospiten que podria haver actuat en altres llocs. De moment se sap que havia estat detingut a Saragossa per un delicte patrimonial.

El jutjat de primera instància número 5 de Rubí justifica la presó provisional perquè "hi ha indicis suficients de responsabilitat criminal". Conclou que li poden imposar fins a 15 o 25 anys de presó per cadascun dels delictes depenent de si es considera que va actuar amb traïdoria.

La interlocutòria detalla que el "modus operandi" va ser "semblant" en els tres fets i les víctimes van ser persones que dormien al carrer a l'Eixample. Afegeix que l'atac va ser "per sorpresa i violent, sense possibilitats de defensa perquè estaven dormint i no s'han trobat signes d'actes defensius". Finalment, després dels fets, l'autor abandonava l'arma utilitzada al lloc dels fets, que en dos casos va ser una barra de ferro i en l'altre un pal.



Cops de pal al cap

I. A. va morir el 16 d'abril pels cops d'una barra de ferro que li van ocasionar lesions greus al cap. A les imatges de les càmeres del metro es veu com un home colpeja la víctima i fuig. L'autor vesteix amb uns pantalons llargs negres sota uns de curts grisos i una mascareta, així com una motxilla amb una armilla reflectant taronja, una cantimplora ciclista clara, una gorra blava del Barça i ulleres de sol.

Dos dies després, J. R. B. G. va morir també de manera violenta. A les imatges de seguretat properes es veu una persona amb una gorra vermella, una motxilla fosca, pantalons, una jaqueta fosca i un mocador al coll que s'atura al carrer Casp de Barcelona, treu un pal de la motxilla de 70 cm. S'acosta a una persona que dormia al carrer i la colpeja sis cops al cap.

En el tercer cas la víctima va ser J. P. H. i els fets van passar el 27 d'abril al carrer Rosselló amb Sardenya. "Testimonis van veure a l'investigat amb un objecte contundent, actitud agressiva i un pal a la mà", exposa la interlocutòria. Els veïns van veure que l'home canviava de sentit de la marxa i es dirigia a la víctima. Per por de no ser agredits van entrar a casa seva, cinc minuts després van veure des del balcó que l'indigent estava ferit i van avisar a la Guàrdia Urbana. També hi ha imatges de les càmeres de seguretat.

Després d'aquest fet es va fer un dispositiu policial per trobar l'autor dels fets. Un agent fora de servei es va fixar el 27 d'abril en un home "amb actitud nerviosa i erràtica" que portava una barra de ferro a la màniga de la jaqueta i un tornavís a l'esquerra amb el mànec taronja. En les imatges de videovigilància es va veure que l'investigat va pujar a l'estació de ferrocarril de Les Planes i va baixar a Baixador de Vallvidrera. Allà va baixar a les vies i va amagar un objecte. En ser detingut portava un tornavís compatible.



Objectes trobats surten als vídeos

El jutge afegeix que en l'entrada i registre de la caravana situada al Molí de les Planes amb Miralluny de Sant Cugat del Vallès van trobar objectes que relaciona amb els diversos assassinats. En aquest sentit indica que van trobar unes ulleres, jaqueta reflectant taronja, elàstics negres, gorra vermella del Barça i guants negres que relaciona amb els fets del 16 d'abril.

També van trobar un mocador palestí, una jaqueta grisa i una gorra vermella del Barça que semblen els dels fets del 18 d'abril. Sobre el tercer assassinat la interlocutòria indica que es va trobar un patinet platejat amb rodes vermelles, la gorra del Barça i els guants sense dits. Afegeix que es van recollir restes biològiques, presumptament sang, que s'analitzarà.

El text afegeix que el detingut "no va donar explicació raonable del que va passar i es va limitar a negar els fets sense donar raons de la seva indiciària presència als llocs dels respectius fets".

Durant el confinament han mort cinc persones sense sostre a Barcelona, de les quals tres van ser assassinades amb violència a l'Eixample pressumptament per la persona detinguda que aquest dijous ha entrat a la presó. Chacón ha informat encara s'està investigant si també seria l'autor d'una quarta persona assassinada.

El diumenge 26 d'abril al Tibidabo hi va haver una altra mort amb un cos cremat que els Mossos atribueixen a un accident, segons ha indicat Chacón.