TEST | L'actualitat més enllà del coronavirus

L'actualitat del mes d'abril ha seguit marcada pel coronavirus. El Govern va decretar el 14 de març passat l'estat d'emergència i, des de llavors, la nostra societat viu confinada i pendent d'aquesta situació d'excepcionalitat conseqüència del SARS-CoV-2.

De totes maneres, entre tots aquests titulars relacionats amb la pandèmia, n'hi ha hagut d'altres que també han estat notícia. Per això, et plantegem un test d'actualitat més enllà del coronavirus.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a "següent" per avançar . Tens un minut i mig per respondre'l!

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>El fotògraf bagenc Joaquim Alberch ha estat compartint aquests dies per les xarxes una part del seu enorme arxiu fotogràfic del Bàsquet Manresa. Quants anys fa que segueix al Club?</li><li>Aquest mes d'abril s'han complert 50 anys sense el Beatles. Quin dia d'abril de 1970, Paul McCartney va anunciar que havia deixat la banda?</li><li>Quin conegut cantant català ha anunciat el seu retorn aquest mes?</li><li>Completa la frase: Pep García, columnista de Regió7, ha publicat un llibre amb un recull de___ d'articles publicats en aquest diari entre el 2007 i el 2020.</li><li>Quin ús es donarà al solar de Les Escodines?</li><li>Quina exitosa acció ha omplert les xarxes de fotografies de Montserrat fetes des de casa?</li></ul><p></noiframe>