Vilanova i Sitges reobren les platges per permetre els passejos

Els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Sitges reobriran les platges per permetre els passejos, mentre seguirà prohibit l'accés a l'aigua. Els dos municipis modifiquen així el consens que hi havia fins ara al conjunt de la comarca del Garraf, on tots els consistoris havien acordat mantenir les platges tancades durant l'inici del desconfinament dels infants.

Un cop revisades les mesures de seguretat, i coincidint amb les noves fases de desescalada aprovades per l'estat espanyol, a Vilanova es podrà accedir a la platja a partir d'aquest divendres 1 de maig. En el cas de Sitges, serà a partir de dilluns dia 4, si bé el municipi només obrirà tretze de la vintena de platges que té.

L'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, ha argumentat l'endarreriment de l'accés a les platges destacant que el govern volia garantir la desinfecció de baranes i espais susceptibles de ser transmissors de la Covid-19. Alhora, també es volien preservar els nius del corriol camanegre. El permís per entrar a la sorra coincideix amb l'autorització per passejar per altres espais naturals de la ciutat, com l'Ortoll.

Des de Sitges, l'Ajuntament remarca que l'entrada a les platges només serà per passejar, de manera que queda prohibit seure a la sorra a prendre el sol o fer-hi pícnics. Tampoc es permet dur-hi gossos, a excepció de les dues platges on està autoritzada l'entrada d'animals.

Sitges reobrirà dilluns totes les platges excepte Bassa Rodona, Estanyol i Riera Xica. Aquestes tres, apunta el consistori, compten amb poca sorra i no garanteixen que les persones puguin mantenir la distància de seguretat. Tampoc s'obriran les platges naturals, com ara la Cala Morisca, la Platja de l'Home mort, la platja Desenrocada, el cap de Grills i la platja de Santa Barbara o de les coves.



Revisió del cànon a les guinguetes

Mentrestant, els concessionaris de les guinguetes de les platges dels dos municipis són a l'espera de rebre el vistiplau per muntar els seus locals i començar a treballar. Pendents dels terminis que aprovi el govern de l'estat espanyol, els ajuntaments de Vilanova i Sitges preveuen revisar el cànon de les concessions per adaptar-lo a la temporada real en què puguin operar les guinguetes, ja que la temporada de bany ha quedat endarrerida de forma forçada per la Covid-19.