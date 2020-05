Fernando Simón: «És compatible fer esport al matí i passejar amb els nens a la tarda»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha aclarit que a partir del dissabte 2 de maig serà compatible practicar esport i passejar amb els infants. "Si una persona surt a fer esport pel matí i després és el pare que va a fer una passejada amb el nen, entenc que no hi ha cap tipus d'incompatibilitat", ha comentat Simón. "Són activitats diferents i, per tant, es poden fer una i altra", ha continuat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. En paral·lel, Simón ha demanat una mica de "lògica, sensatesa i sentit comú" als ciutadans. "Les franges horàries no es fan per atrapar i multar la gent, sinó per controlar l'epidèmia", ha recordat el coordinador de Sanitat.