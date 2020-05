El Govern italià avisa que no pot garantir la normalitat immediata

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va defensar ahir les decisions preses pel seu Govern per combatre la pandèmia del coronavirus, sustentades en tot moment en les recomanacions científiques, i va advertir als ciutadans que «no pot garantir el retorn immediat a la normalitat», ja que el coronavirus segueix actiu.

«Ho dic clarament, encara que sembli impopular: el Govern no pot garantir de forma immediata el retorn a la normalitat», va assegurar Conte davant la Cambra de Diputats, defensant la decisió de procedir a una reobertura gradual a partir del 4 de maig . En aquest sentit, es va referir a un informe realitzat pel comitè tecnicocientífic que està assessorant l'executiu en la pandèmia. «La reobertura simultània el 4 de maig de totes les activitats portaria a un augment exponencial i descontrolat de contagi», va recalcar.

Segons aquest informe, el contingut s'ha conegut aquesta setmana, amb una obertura total del país per al mes de juny serien necessaris 151.231 llits d'UCI i per a final d'any 430.866, cosa que el sistema de salut italià no podria assumir, ja que encara que durant la pandèmia s'han ampliat les places, aquestes se situen al voltant de 9.000.



200.000 contagis

El primer ministre va reivindicar la forma en què ha actuat el Govern durant la pandèmia, que deixa ja més de 200.000 contagis i gairebé 28.000 morts. En un moment en què s'ha de «protegir la vida dels ciutadans», el Govern ha de deixar de banda les opinions personals a l'hora de prendre decisions i seguir «les recomanacions» dels científics», va dir.