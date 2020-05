Els grans bancs sacrifiquen el benefici per protegir-se del virus

Els sis bancs que cotitzen a l'Ibex 35 han decidit sacrificar la major part dels guanys del primer trimestre del 2020 per blindar el seu balanç davant l'augment del risc derivat de la crisi econòmica que han ocasionat les mesures de contingència implementades per mitigar l'expansió del coronavirus. La gran banca va obtenir un benefici agregat de 645 milions d'euros fins al mes de març passat, sense comptar les pèrdues que s'ha anotat BBVA per 1.792 milions d'euros, la inclusió de les quals esborraria completament els guanys de les cinc entitats que van registrar números verds. Si es té en compte el resultat del banc presidit per Carlos Torres, la pèrdua conjunta ascendiria a 1.147 milions d'euros.



Reduccions dràstiques

Banc Santander va reduir el seu benefici el 82% el primer trimestre de l'any, fins als 331 milions d'euros. Aquesta caiguda es va produir principalment per l'impacte d'una provisió de 1.600 milions d'euros pel deteriorament previst en les condicions macroeconòmiques per culpa de la pandèmia del coronavirus.

Per part seva, CaixaBank va obtenir uns guanys atribuïts de 90 milions d'euros fins a març, la qual cosa representa un descens del 83,2% respecte al mateix període de l'exercici anterior, després de realitzar una dotació extraordinària de 400 milions d'euros per l'afectació que podria tenir el Covid-19 en els seus resultats futurs. Sense tenir en compte aquestes dotacions, el benefici de l'entitat seria de 364 milions d'euros, un 31,7% inferior al del mateix període de l'any anterior. En una roda de premsa telemàtica, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va explicar ahir que l'entitat, com la resta del sector, haurà de realitzar noves provisions al llarg de l'any, tot i que descarta enregistrar números vermells aquest exercici. «No preveiem en absolut entrar en pèrdues. Sí una caiguda de resultats i això és el que passarà. Segons com vagin les coses, la caiguda serà més o menys», va exposar.

El mateix ha ocorregut a Banc Sabadell, que ha tancat el primer trimestre de 2020 amb un benefici net atribuït de 94 milions d'euros, un 63,7% menys respecte al període equivalent de 2019, després de provisionar prop de 213 milions d'euros per possibles deterioracions associades a la crisi sanitària.

Bankia, per part seva, es va anotar un resultat positiu de 94 milions d'euros en els tres primers mesos de l'any, un 54% inferior com a conseqüència de l'avançament de provisions per import de 125 milions d'euros per a fer front a possibles contingències derivades de les actuals circumstàncies.

Igualment, Bankinter va retallar el seu benefici en un 10,1% interanual, fins als 130,3 milions d'euros. El banc va dotar 107,3 milions d'euros davant la potencial deterioració del negoci per la crisi econòmica del coronavirus.

BBVA ha estat l'entitat que més benefici ha sacrificat en registrar unes pèrdues de 1.792 milions d'euros en el primer trimestre d'enguany després de l'anticipació de sanejaments de 1.433 milions d'euros per la crisi de la covid-19 i l'impacte de l'ajust del fons de comerç als Estats Units per la negativa evolució dels tipus d'interès al país i les pitjors perspectives de l'economia. El president del banc, Carlos Torres, posa en valor que, sense aquests dos conceptes, el benefici net va créixer un 6,5% enfront del mateix període de l'any passat i més d'un 8% respecte al trimestre precedent. Tenint en compte que l'esforç en provisions en el futur serà «significativament més baix» per l'exercici d'anticipació en el primer trimestre i que no hi haurà més deterioracions del fons de comerç, l'evolució dels pròxims trimestres «serà positiva» i, en el conjunt de l'any, sí que espera que BBVA tingui benefici.