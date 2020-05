L'esport en solitari i els passejos, de 6 a 10 del matí i de 8 a 11 de la nit

Els ciutadans podran sortir des de demà al carrer a fer passejades i practicar esport individual un cop al dia, excepte aquells que presentin símptomes i estiguin en aïllament, i ho faran en diverses franges horàries, excepte aquells que visquin en municipis de menys de 5.000 habitants, que no tindran restriccions, segons va anunciar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Les persones d'entre 14 i 70 anys, podran sortir a fer esport i caminar entre les 6 i les 10 del matí o entre les 8 i les 11 de la nit; aquests passejos s'hauran de fer en un radi d'un quilòmetre respecte el domicili, i amb una persona amb la qual es convisqui.

Els dependents que hagin d'anar acompanyats d'un cuidador i els majors de 70 anys podran sortir entre les 10 i les 12 o entre les 7 i les 8 del vespre, mentre que per als menors de 14 anys es restringeix la franja horària que s'havia permès fins ara: podran sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda (aquesta setmana ha estat fins a les nou de la nit). Pel que fa a l'esport individual, aquell que no té contacte físic, es podrà practicar a la mateixa franja horària que els passejos, és a dir de 6 a 10 del matí i de vuit a onze de la nit sense sortir del municipi.

«El límit de distància per a l'esport és el propi municipi i per al passeig, un quilòmetre del municipi», va explicar Illa, després de recordar que no hi haurà franges horàries per als municipis de menys de 5.000 habitants (on viu el 12 per cent de la població aproximadament). El ministre va anunciar que avui o demà s'editarà una guia amb els detalls de la normativa per realitzar les activitats, de les quals queden exclosos expressament aquells ciutadans que tinguin símptomes o que estiguin en període de quarantena o en aïllament domiciliari.



Més de 5.000 habitants

A les comarques el territori central hi ha 26 municipis de més de 5.000 habitants que concentren yun total de 414.000 persones. Es tracta de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sallent, Navàs, Navarcles, Súria, Artés, Igualada, Piera, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Masquefa, Capellades, Martorell, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Berga, Puigcerdà, Solsona, Moià i La Seu d'Ugell.



Satisfacció del Govern català

Per part de la Generalitat, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que el Govern català enviarà la informació a l'Estat per regió sanitària en el marc del pla de desconfinament. «Així ho hem fet saber, la província no és una unitat territorial amb la qual treballem», va assegurar, tot afegint que les nou regions s'acosten més a la «realitat sanitària i a la manera de viure de la ciutadania» a Catalunya. Així mateix, va explicar que també faran les propostes que calguin si detecten un comportament diferent de l'epidèmia per àrea bàsica de salut o per agrupació d'àrees. Pel que fa a les franges horàries, va celebrar que l'Estat «vingui a les tesis» de la Generalitat. «És la segona o tercera vegada que han de rectificar», va afegir. En preguntar-li com sabrà el ciutadà a quina regió sanitària pertany, va dir que si cal aclarir quins municipis pertanyen a cadascuna es farà.