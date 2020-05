Manifestants armats protesten al Capitoli de Michigan contra el confinament

Un grup de manifestants, diversos amb armes llargues, va irrompre aquest dijous (matinada de divendres a Espanya) al Capitoli de Michigan (EUA), ubicat a la seva capital, Lansing, i seu de l'Executiu i del Legislatiu local, mentre es discutia estendre la declaració d'emergència de la governadora, la demòcrata Gretchen Whitmer, per atendre la pandèmia.



Al crit de «deixin-nos entrar», els manifestants, alguns amb parafernàlia del president Donald Trump, van irrompre a l'interior de l'edifici, cosa que va obligar un grup de policies a protegir l'entrada del recinte on debatien els legisladors locals.



«Directament sobre meu, homes amb rifles ens criden», va escriure en el seu compte de Twitter la senadora local Dayna Polehanki, que va assegurar que alguns dels seus col·legues portaven armilles antibales. El missatge estava acompanyat d'una fotografia on s'observen quatre subjectes amb peces camuflades o negres i, almenys un, portant un rifle a l'esquena.





Un portaveu de la Policia va dir a NBC News que és legal que les persones portin armes, sempre que aquestes siguin visibles.La Cambra de Michigan va decidir no estendre per 28 dies més, tal com volia la governadora, l'emergència, que venç a la mitjanit d'aquest dijous.La cadena local ABC 12 News va indicar que els legisladors, liderats pels republicans, van avalar un sèrie de projectes per reemplaçar les ordres de Whitmer, que ha sonat com una de les possibles aspirants a la Vicepresidència per la candidatura demòcrata.El president de la Cambra, el republicà Lee Chatfield, va considerar «desenfrenat i antidemocràtic» l'enfocament de la funcionària i va defensar que «la gent mereix una millor solució».No obstant, la mandatària va firmar poc després una ordre executiva que li va permetre prorrogar les declaracions d'emergència i desastre basada en «fonts independents d'autoritat legal», en al·lusió a la llei de poders d'emergència del governador del 1945, van indicar mitjans locals.La manifestació d'aquest dijous, convocada per l'American Patriot Rally, va tenir lloc després que habitants d'aquest estat reclamessin, el 15 d'abril, a bord de centenars de vehicles, el seu dret a la «llibertat» mentre recorrien els voltants del Capitoli, com a part de la que van denominar 'operació embús'.Xifres del Govern de Michigan indiquen que aquest estat és un dels més afectats per la pandèmia, amb 41.379 casos confirmats de coronavirus i 3.789 morts. Els Estats Units han superat ja el milió de contagiats per la malaltia i els 63.000 morts.