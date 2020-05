La Xina nega utilitzar la gestió del virus per frenar Trump

Xina va rebutjar ahir l'afirmació del president nord-americà, Donald Trump, que Pequín està tractant de danyar les seves possibilitats de reelecció amb la seva manera de gestionar el brot del coronavirus, mentre la retòrica entre les dues economies mundials més grans continua escalfant-se. Trump va afirmar en una entrevista que la resposta de la Xina a la malaltia es va centrar en el desig de veure'l perdre les eleccions el novembre. El president, que no va explicar per què segons ell la Xina gestionaria de forma incorrecta una pandèmia que ha matat més de 4.600 persones al país, va afegir que estava considerant diverses maneres de castigar Pequín. «La Xina farà tot el possible perquè perdi aquesta carrera», es lamentava Trump en l'entrevista. Tampoc, però, va donar detalls d'aquestes mesures. Trump també va apuntar que l'acord comercial assolit entre Estats Units i la Xina havia estat afectat per les conseqüències econòmiques de la crisi de la COVID-19. La desacceleració ha dificultat que la Xina compleixi les promeses de compra incloses en un pacte comercial de fase u tancat entre les dues parts el gener.