Bagà té la taxa de positius més alta de la Catalunya Central i l'Ajuntament reclama més informació dels casos a Salut

Bagà és el municipi amb la taxa estandarditzada de positius per 10.000 habitants més alta de la Catalunya Central. Les elevades xifres tenen relació amb el brot detectat a la residència Salarich-Calderer. El geriàtric ha patit des de l'inici de la pandèmia un total de 26 morts i té més d'una vintena d'avis aïllats a les seves habitacions amb resultat positiu al test. El regidor de l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament de Bagà, Joan Manuel González, ha explicat a Regió7 que el consistori treballa per conèixer la ubicació de la resta de casos i afirma que ha demanat a Salut que els faciliti més informació sobre la localització dels afectats. «L'Ajuntament ha requerit a Salut saber on hi ha possibles casos per oferir informació i ajudar aquestes persones. Si és un cas de múltiples veïns, s'hauria d'avisar a la zona perquè incrementin la precaució. Però aquestes dades no se'ns faciliten, com que ningú ens diu res, no sabem d'on venen», explica. El consistori ha demanat que les persones afectades per la malaltia li ho notifiquin personalment i a partir d'aquí activar les ajudes que els poden oferir.