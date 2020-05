Cinc pobles del centre del país es mantenen lliures de la Covid-19 sense cap cas diagnosticat

Cinc pobles de l'àrea central del país, la que coincideix amb l'àmbit de Regió7, no tenen cap cas de Covid-19. Tres són de la Cerdanya, Bolvir, Das i Prats i Samsor; un del Berguedà, l'Espunyola; i un de l'Anoia, Rubió. N'hi pot haver algun més, entre els pobles de menys de 200 habitants, però d'aquests la Generalitat no en fa públiques les dades. En aquests cinc pobles no hi ha casos diagnosticats, ja sigui amb prova analítica o perquè un metge ha indicat que la simptomatologia era susceptible de ser coronavirus i n'ha informat, com prescriu, les autoritats sanitàries. Si ens limitem als casos que tenen analítica feta, aleshores parlaríem d'una vintena de municipis.

Talamanca i Mura al Bages; l'Estany i Sant Quirze Safaja al Moianès; Bolvir, Das, Montellà i Martinet, Prats i Samsor i Prullans a la Cerda-nya; Odèn i Pinós al Solsonès; Bor-redà, l'Espunyola, Sant Julià de Cerdanyola i Vallcebre al Berguedà; Coll de Nargó, Alàs i Cerc, Fígols i Alinyà, Peramola i les Valls d'Aguilar a l'Alt Urgell; i Rubió a l'Anoia són els municipis que es mantenen amb un zero a la graella de positius amb analítica feta.

A la graella amb les dades de tots els pobles de la Catalunya Central (pàgina 3) es pot observar com la gran majoria d'aquesta vintena de municipis no tenen casos positius de la Covid-19 però sí que en tenen de sospitosos. Els casos positius acumulats són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR o test ràpid), mentre que els casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un professional sanitari els ha classificat com a possible cas.



Les excepcions més rellevants

Les xifres facilitades pel departament de Salut demostren que els pobles de menys de 500 persones tenen una taxa estandarditzada de casos positius per 10.000 habitants més baixa. Ara bé, hi ha pobes que no segueixen la norma. Els Prats de Rei (Anoia), amb 532 habitants, és una de les excepcions, ja que amb 5 casos positius la seva taxa se situa en 123,20, al nivell de Sant Fruitós de Bages. El següent poble petit a la llista és Navès (Solsonès), que amb 280 habitants i dos casos positius situa la seva taxa estandarditzada en 110,44, la mateixa que Moià, que té 6.267 habitants.

Pel que fa als pobles de més de 500 habitants que han aconseguit esquivar millor la Covid-19, Coll de Nargó (Alt Urgell), amb zero casos i només vuit sospitosos en una població de 550 habitants, és el primer que apareix a la llista. Montellà i Martinet (Cerdanya), amb 579 habitants i sis casos sospitosos, també aconsegueix ser en aquesta llista privilegiada.



Llívia, Solsona i Castellnou

El poble de més de 1.000 habitants amb una taxa estandarditzada de casos positius més baixa és Llívia, amb 1 positiu i 11 sospitosos en una població de 1.417 habitants. Cal recordar que la Cerdanya encara no ha patit cap mort per Covid-19 i, com mostren les dades, té sis pobles sense cap positiu. Solsona, amb 18 casos positius i 64 sospitosos amb una població de 9.094 persones, és la capital de comarca de la Catalu-nya Central amb la taxa estandarditzada més baixa. A la comarca del Bages, el primer municipi de més de 1.000 habitants a la part baixa de la taxa estandarditzada de casos positius és Castellnou de Bages, amb 3 casos positius i 16 sospitosos en una població de 1.397 habitants.



Les taxes més altes

A l'altra cara de la moneda, les ciutats que més casos de positius confirmats per coronavirus tenen a la Catalunya Central són Manresa, Martorell, Olesa, Berga i Igualada. Però si ens fixem en la taxa estandarditzada de casos positius per cada 10.000 habitants, les vuit primeres poblacions de la llista tenen menys de 2.000 habitants. La primera posició l'ocupa Bagà (Berguedà), amb 71 casos positius i 89 sospitosos amb 2.138 habitants, xifra que deixa la taxa en 258,87. Els següents a la llista són tots del Bages. El segon després de Bagà, amb una taxa de 208,17, és Callús i el tercer Castellgalí, amb una taxa ja inferior als 200. Balsareny, Cardona, Navarcles i Navàs són els següents.

La primera capital de comarca pel que fa a la taxa és Berga, en la vuitena posició. La capital del Berguedà té 245 casos positius i 351 de sospitosos, amb una població de 16.494 habitants. La seva taxa estandarditzada és de 129,80. Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós tanquen els deu primers de la llista, que ocupen íntegrament municipis del Bages i el Berguedà.



Els positius per Covid-19

Manresa és amb diferència la ciutat amb més positius per coronavirus detectats. La capital del Bages ha registrat 757 casos positius per coronavirus i en té 1.915 de sospitosos. La seva taxa estandarditzada de positius és de 93,41. En la segona posició hi ha Igualada, amb 433 casos positius i 939 de sospitosos, el que dona una taxa de 105,27. Berga, Martorell, Sant Joan, Vilanova del Camí, Sant Margarida de Montbui i Navarcles també superen els 100.