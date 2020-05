Colau cancel·la els concerts als balcons després de la polèmica pel seu cost

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha decidit cancel·lar els concerts als balcons de 'Barcelona, ens en sortirem', després de l'allau de crítiques i cancel·lacions d'alguns dels artistes que hi havien de participar. En un missatge a les xarxes socials, l'alcaldessa ha dit que han pres aquesta "difícil decisió" després del "malestar generat", però ha defensat que el concert "naixia d'una voluntat compartida de fer un acte públic d'agraïment i esperança". "Vull que el teixit cultural de Barcelona sàpiga que a l'actual govern municipal som molt conscients de les dificultats per les quals està passant el sector", ha dit. L'alcaldessa, però, també ha advertit que "una cosa són els dubtes i crítiques" i l'altra "la política de linxament".



"No ens en sortirem amb odi i linxaments. Justament el que necessitem en aquests temps difícils és escoltar els matisos de qui pensa diferent i aprendre dels errors a través de la cooperació i la solidaritat", ha assegurat Colau en un missatge publicat a Twitter.



Grups i artistes com Txarango, Els Catarres, Sopa de Cabra, Clara Peya o Stay Homas van decidir cancel·lar la seva participació al concert als balcons organitzat per l'Ajuntament de Barcelona perquè consideraven massa elevat el cost públic que suposava, de 200.000 euros.





El projecte 'Barcelona, ens en sortirem' no es farà. Des de la tristesa per la cancel·lació d'un projecte que s'havia engegat amb la millor de les intencions, voldria fer algunes reflexions al respecte:https://t.co/F5rLx8yOCm pic.twitter.com/gqkbMi9Z9O — Ada Colau (@AdaColau) May 2, 2020

Aquest dissabte al matí, en diverses entrevistes radiofòniques, Colau ha defensat el projecte, i l'Ajuntament ha anunciat que la productora d'El Terrat i Mediapro assumirien íntegrament el seu cost després de les crítiques.Malgrat això, aquest migdia Colau ha decidit cancel·lar els concerts per les dificultats de "reformular la proposta". Colau ha agraït al Terrat i a tots els artistes que es van voler sumar al projecte i ha dit que l'entristeix "profundament" que no hagi estat possible."En moments excepcionals com els actuals crèiem que valia la pena fer una aposta així, encara que fos arriscada", ha dit Colau. "Com a Ajuntament assumim els nostres errors", ha afegit l'alcaldessa.Colau també ha volgut enviar un missatge al sector cultural de la ciutat, afegint que des de govern municipal són "molt conscients de les dificultats" que pateixen i que per això van anunciar mesures de suport com 2 milions d'euros en ajuts extraordinaris o la reorientació dels grans festivals municipals com el Grec o la Mercè. "Som l'única administració que des de fa anys destinem més del 5% del pressupost a cultura", ha dit.Amb tot, l'alcaldessa ha dit que és un "error" intentar "contraposar aquest esdeveniment únic i especial amb les polítiques culturals" de l'Ajuntament en el dia a dia.Colau ha acabat el seu escrit argumentant que malgrat que "qualsevol iniciativa pública ha d'estar exposada a crítiques i l'exigència de transparència", no s'ha de normalitzar "la política del linxament, l'insult i la polarització".