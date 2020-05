Detingut per un delicte d'odi el policia de Benidorm que va vexar una transsexual

El policia local de Benidorm (Alacant) que apareix en un vídeo insultant una persona transsexual ha sigut detingut per un suposat delicte d'odi, mentre que l'agent que va gravar els fets ha quedat en llibertat, tot i que imputat per un delicte d'omissió de socors.

Aquest divendres va començar a circular un vídeo en què es veu dos policies a l'interior d'una patrulla aturats al costat d'una transsexual, i el conductor grava el seu company, que li diu a aquesta persona: «De dia ets encara més lleig, ets horrible. ¿Què feu, ara que no podeu endrapar polles ni robar? ¿Com vius? Si abans endraparies poques polles, tan lleig que ets, ¿ara què fas?».



L'agent afegeix: «L'altre dia et vaig dir que no podies estar per aquí i no et vaig denunciar», mentre el seu company, que està gravant, l'escena diu: «No, no, l'hem de denunciar». «Que te'n vagis, porc», afirma el policia local abans d'aturar la gravació.

L'ajuntament de Benidorm ha obert un expedient disciplinari a la parella i els ha suspès provisionalment de les seves funcions. La conselleria de Justícia va obrir un procediment d'investigació interna per esbrinar qui eren els autors dels insults i traslladar els fets a la Fiscalia.

La Delegació del Govern en el País Valencià ha donat ordres perquè s'investiguin els fets i es determini la instrucció de diligències per l'existència d'un possible delicte que determinarà l'autoritat judicial.