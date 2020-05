L'ús de mascaretes serà obligatori al transport públic a partir de dilluns

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que serà obligatori l'ús de les mascaretes en el transport públic a partir del proper dilluns, 4 de maig, quan s'iniciï la fase 0 de la desescalada. També ha avançat la creació d'un "un fons especial" de reconstrucció de 16.000 milions "no reemborsables" per a les autonomies i la intenció de prorrogar, de nou, l'estat d'alarma.

Repartiment de mascaretes entre els viatgers



Durant la roda de premsa oferta per Sánchez al Palau de la Moncloa, el president espanyol ha explicat que per al compliment d'aquesta obligació, el Govern central facilitarà un total de 6 milions de mascaretes en els principals nusos de transport públic. També entregarà altres 7 milions a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè procedeixin a la seva distribució, i un altre milió i mig a organitzacions per garantir el seu repartiment en grups amb discapacitat.

La quarta pròrroga de l'estat d'alarma



Sánchez també ha anunciat que demanarà dimecres al Congrés l'aprovació d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma, la quarta, de 15 dies més. "Sabem ara que l'estat d'alarma ha funcionat i sabem que segueix sent necessari", ha afirmat en una compareixença en Moncloa. L'actual pròrroga, la tercera, va entrar en vigor diumenge 26 d'abril, i es perllongarà fins a la mitjanit del 9 al 10 de maig.

El Govern central, per aprovar la pròrroga, necessita la majoria simple del Congrés. En l'última votació, el 23 d'abril, la pròrroga va tirar endavant amb 269 vots a favor, 60 en contra i 16 abstencions. "Anem guanyant la batalla contra l'epidèmia però amb un cost molt alt en vides. El virus no s'ha marxat", ha dit.

Un fons perquè "cap comunicat es quedi enrere"



El govern del PSOE vol crear un "fons especial" per a la reconstrucció post-covid19 per a les comunitats autònomes dotat amb 16.000 milions d'euros. Sánchez ha dit que plantejarà la proposta als presidents autonòmics durant la reunió que tenen previst mantenir aquest diumenge. El president espanyol ha explicat que els diners serien "no reemborsables" i que el seu objectiu és que cap comunitat autònoma "es quedi enrere", independentment de la seva situació.

L'anunci del líder socialista arriba després que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, demanés a l'Estat un "fons covid" amb transferències, i no préstecs, per a les autonomies, i reclamés 4.000 milions per a Catalunya.