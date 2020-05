Trump amenaça la Xina amb aranzels per castigar-la per la gestió de l'epidèmia

El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar ahir la Xina amb aranzels i va assegurar haver vist proves que li permeten afirmar amb un alt grau de confiança que la COVID-19 es va originar en un laboratori de Wuhan, una cosa que Pequín desmenteix.

Trump va dir-ho responent un periodista que li va preguntar si planejava cancel·lar part de les obligacions de deute amb Pequín per castigar el gegant asiàtic per la gestió de la pandèmia, tal com publicava el diari The Washington Post. «Podem fer-ho d'altres formes, podem fer-ho amb aranzels, podem fer-ho d'una altra formes fins i tot més enllà d'això, sense haver de jugar a aquest joc», va respondre el president sense oferir més detalls sobre un possible un càstig.

Segons el rotatiu, responsables de diverses agències governamentals, entre ells alguns d'Intel·ligència, s'han trobat per traçar una estratègia sobre represàlies contra la Xina. Durant la conferència de premsa, Trump va tornar a culpar el Govern xinès del virus.