Calvet, sobre el BOE: "Publicar en diumenge una ordre que entra en vigor a les 12 no és una bona manera de treballar"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha lamentat el retard en la publicació de l'ordre ministerial sobre noves restriccions a transport públic, que s'ha fet pública al BOE d'aquest diumenge. "Publicar un diumenge una ordre que ha d'entrar en vigor a les dotze d'aquesta nit no és una bona manera de treballar", ha criticat el conseller. A l'ordre s'hi estableix que, a partir de dilluns, es podrà ocupar el 50% dels seients a transport públic, i hi podrà haver dos viatgers drets per metre quadrat als vehicles on es permeti estar dempeus. El conseller ha assegurat que l'oferta del servei s'adaptarà als nous requeriments i ha explicat que al llarg dels propers dies s'implementaran "mesures físiques" per facilitar-ho.

A més, ha recordat que a andanes, enllaços i vestíbuls d'estacions s'ha de procurar mantenir les distàncies de seguretat. Ha insistit que, tot i que es repartiran mascaretes al transport públic, cal que qui pugui ja dugui la seva i ha demanat que, qui pugui, segueixi teletreballant o adapti els horaris per evitar aglomeracions en hores punta.