El compliment de les mesures de confinament guanya a la desobediència

Els psicòlegs Gallardo i Bonet posen en relleu que durant les setmanes de confinament que portem fins ara, en general hi ha hagut una bona resposta per part de la gent, i el compliment de les mesures ha superat amb escreix la desobediència, tot i les diverses propostes de sanció i les detencions acumulades fins ara a Catalunya per no fer cas de les mesures decretades amb l'estat d'alarma.

«El que s'ha demostrat és la gran capacitat de resiliència de la majoria de la gent, perquè en general ens estem adaptant molt bé a una situació completament nova», explica David Gallardo. El mateix opina Pere Bonet, convençut que «la població ho està fent bé, tret de casos puntuals». Apunta que les denúncies representen un percentatge molt petit, «i això vol dir que la majoria de la gent es comporta com cal, tot i les tensions. Hi ha un punt de responsabilitat a tots els nivells».

Tanmateix, «també s'han fet algunes coses malament perquè sempre hi ha una minoria de gent que se salta el confinament», diu Gallardo, que també mostra el seu disgust davant de determinades actituds contra sanitaris o altres professionals, amb referència als insults que en alguna ocasió han rebut acusant-los de ser possibles portadors del coronavirus. «Són reaccions producte de la por i de la ignorància, diu Gallardo, «una mala combinació» i una mostra de la part negativa que està deixant el coronavirus en el comportament humà.