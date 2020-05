Els experts alerten de possibles seqüeles postestrès entre professionals de la salut

La pressió laboral a què se sotmeten els professionals de diversos àmbits, especialment els sanitaris, per fer front a la crisi provocada per la Covid-19 podria posar en risc la seva pròpia salut si s'excedeixen més del compte en la feina, que sovint han de combinar després amb la de la llar o l'atenció familiar. Així ho adverteixen els experts consultats per aquest diari, pensant més aviat en els possibles efectes postestrès, a mitjà termini, i per això els recomanen cuidar-se el màxim i, si cal, acudir a l'ajuda externa.

«Es fa difícil preveure si hi haurà siuacions d'angoixa, però potser és més fàcil que es doni en persones que treballen a primera línia contra la Covid-19», sosté Pere Bonet, i diu que «mentre hi ha una situació de molta feina com ara, la dopamina ens manté desperts, però el perill és que baixi l'estat d'ànim quan això s'acabi, i que doni lloc a situacions de pèrdua de motivacions». Per això, convida «la divisió de riscos laborals i mútues d'empreses a estar aleta davant la detecció de possibles brots de situacions postestrès». Així mateix, «en cap cas no hem de tenir vergonya de demanar ajuda si ens cal, i hem de mirar de cuidar-nos i de no voler fer més coses del compte», diu Bonet, i recomana «menjar bé i dormir les hores».

El psicòleg David Gallardo parla en termes similars. «Davant de qualsevol situació d'angoixa o neguit és bo parlar-ne amb qui tinguem a prop, amb algú de confiança, i si cal, amb un professional o associacions de psicòlegs». Diu que «tenim molts recursos per intentar que aquesta baixada no sigui un cop fort».