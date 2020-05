El Govern central permetrà reunions de 10 persones a la fase 1 de la desescalada

El Govern espanyol permetrà reunions de fins a 10 persones en domicilis i a l'espai públic a partir de la fase 1, segons fonts de la Moncloa. La majoria de províncies arribaran a la fase 1 a partir de l'11 de maig. Caldrà mantenir una distància de 2 metres entre els integrants de les trobades. D'altra banda, el Govern espanyol ha reiterat que negociarà amb cada comunitat autònoma el marc territorial amb què s'aplica el desconfinament. Tot i que la referència són les províncies, la Moncloa s'obre a reunir-se amb la Generalitat per decidir, conjuntament, si la desescalada es fa per àrees sanitàries tal com reclama el Govern de Quim Torra. Fonts del Govern espanyol han insistit que la unitat de referència per a la desescalada continua sent la província, però que es pot optar per una altra opció si compleix els requisits, i si així es justifica. La Moncloa vol que almenys es faci una reunió entre el Govern espa-nyol i el Govern de la comunitat autònoma que reclami una alternativa a les províncies, una trobada que es mantindria, a priori, amb el titular de Sanitat, Salvador Illa. La decisió es prendria de manera conjunta.



En espera d'una petició catalana

L'Executiu de Pedro Sánchez assegura que, en el cas de Catalu-nya, està en espera de rebre la petició formal perquè el desconfinament es faci per àrees sanitàries. Per la seva banda, fonts de la Generalitat apunten que el requeriment ja està fet des que el president, Quim Torra, va fer arribar a la Moncloa el pla de desconfinament de Catalunya, aprovat pel Procicat i pel Consell Exceutiu.

Els dos governs, doncs, estan en espera de l'altre. La conferència de presidents d'avui podria desencallar la situació. Moncloa convida les comunitats autònomes a plantejar canvis als horaris dels comerços per facilitar l'esglaonament.