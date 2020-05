Torra: «No sé quan seran les eleccions a Catalunya»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut aquest dissabte que no sap quan convocarà les eleccions a Catalunya, perquè en aquest moment "tots els esforços i les energies estan centrats en la lluita contra l'epidèmia".

En una entrevista al programa FAQS de TV3, el mandatari català ha arribat a afirmar que en aquesta situació ni es planteja quan podran ser aquests comicis, tot i que fa uns mesos havia dit que un cop aprovats els pressupostos, el que va passar fa uns dies, els convocaria.

Ha reiterat que ell no es presentarà i, a més, ha afegit que no pot ser candidat per la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

D'altra banda, ha destacat que se sent "molt a gust" amb els membres del seu govern i pensa que en aquest període "estem treballant bé, junts, units" i ha posat com a exemple d'això la comissió que s'ha aprovat avui en consell extraordinari i que elaborarà un pla de xoc amb mesures per a la reactivació econòmica i la protecció social.

Durant l'entrevista, ha tornat a queixar-se sobre el "sentit" de les reunions amb el president Pedro Sánchez els diumenges amb la resta de presidents autonòmics, ja que "surt els dissabtes i ens explica a la ciutadania el que ens dirà diumenge" i ha revelat que aquesta setmana li va enviar una carta per poder mantenir una reunió bilateral.

No obstant això, no ha obtingut resposta, més enllà que el cap de gabinet de Sánchez li digués que ja es veurien diumenge, el que per Torra "no és acceptable".