Els comerços han d'oferir gel desinfectant a l'entrada dels seus locals a partir d'avui

Dins de la fase 0 de desescalada, avui entren en vigor diverses mesures de relaxació del confinament, tant activitats econòmiques com personals, que van de l'obertura de perruqueries i petits comerços als entrenaments d'esportistes professionals. Tot el país comença el camí del desconfinament pel coronavirus en la fase 0, excepte les illes de La Gomera, El Hierro, La Graciosa i Formentera, on l'estat de la pandèmia ha permès que iniciïn la fase 1.

A les primeres mesures d'alleujament –les sortides de nens primer i la pràctica esportiva individual, els passejos d'adults i l'accés als horts després– se sumen a la fase 0 altres com són l'obertura de perruqueries i de petits comerços o de restaurants que venguin menjar per emportar-se.

A partir d'avui, els comerços hauran d'oferir gel desinfectant a l'entrada dels locals, i no es podran oferir als clients productes de prova. A les botigues de roba, només podrà entrar una persona als emprovadors, que després de l'ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s'ha emprovat, l'establiment aplicarà mesures perquè s'higienitzi la peça abans que se l'emprovi un altre client. Els establiments hauran de desinfectar-se dues vegades el dia i s'establirà un horari d'atenció o un passadís preferent per a persones majors de 65 anys de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores, coincidint amb la franja de sortida dels majors de 70 anys al carrer. Per norma, les compres hauran de fer-se en el mateix municipi en el qual es resideix, si bé es permetrà el trasllat entre localitats petites en el cas que no es puguin trobar determinats productes.

Addicionalment, es permet l'obertura de restaurants i cafeteries que puguin servir comandes per emportar-se. Tanmateix, aquestes comandes s'hauran de fer per telèfon o per Internet. I els restaurants només podran obrir durant l'horari de recollida de les comandes.

D'altra banda, és obligatori l'ús de mascareta al transport públic (autobús, ferrocarril, metro, transport marítim, aeri i taxi) i és recomanable en tota mena d'activitats fora de la llar.

Ara, els esportistes professionals podran fer entrenaments individuals a l'aire lliure, però sempre dins de la seva província. Aquells que practiquin modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran tenir l'acompanyament d'un altre esportista per realitzar la seva activitat esportiva.