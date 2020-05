Una dona amb pneumònia greu per Covid-19 dona a llum bessones i supera 21 dies intubada a Vall d'Hebron

Una dona amb una pneumònia greu per la malaltia covid-19 va donar a llum bessones a l'Hospital Vall d'Hebron després que li haguessin de practicar una cesària a les 28 setmanes d'embaràs. La pacient va estar 21 dies intubada a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Quan es va despertar, la pacient, Mili, no recordava l'embaràs. La setmana passada va poder fer el primer cangur -mètode que busca el contacte físic entre les mares i els nadons- amb les filles, Ayma i Ayla, després de 30 dies amb la malaltia, explica el cap del Servei de Neonatologia de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Félix Castillo, en el seu compte de Twitter. "No hi ha paraules", afegeix.