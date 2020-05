Embolic institucional sobre la desescalada per regions sanitàries a Catalunya

Catalunya va reclamar ahir al ministeri de Sanitat del Govern central una desescalada per regions sanitàries. Aquesta petició, però, va causar certa confusió ahir a la tarda. En primer lloc, l'agència ACN va afirmar que el Govern espanyol va acceptar que Catalunya utilitzi les regions sanitàries i no les províncies com a marc de referència per al desconfinament. L'ACN va explicar que la consellera Alba Vergés va plantejar ahir al ministre de Sanitat, Salvador Illa, la petició de Catalunya, i el socialista la va acceptar.

Una hora més tard, la mateixa agència publicava que el ministeri de Sanitat negava que hagués acceptat la petició de la consellera de Salut, Alba Vergés, de la desescalada per regions sanitàries a Catalunya. Fonts properes al ministre Salvador Illa van assegurar que «s'ha quedat en estudiar les propostes que es plantegin», afirmaven les mateixes fonts del ministeri de Sanitat.

El Govern espanyol va recordar que l'opció d'estudiar propostes alternatives a les províncies es preveu en el BOE publicat ahir, però van negar cap decisió. Des de Salut, van reiterar que a la reunió Illa va acceptar que Catalunya enviï a Madrid les propostes de la desescalada per regions.

Fonts del ministeri de Salut van recordar que el Govern espanyol no té les xifres de l'evolució de la pandèmia per avaluar la situació en cadascuna de les fases, i que aquests números s'han d'enviar des de Catalunya.