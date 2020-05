Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus per segon dia consecutiu

Espanya torna a registrar 164 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i per segon dia consecutiu. Segons les dades del ministeri de Sanitat, des d'aquest diumenge hi ha hagut 356 nous casos confirmats per la covid-19, la xifra més baixa des del 8 de març i un 0,16% superior a les dades de fa 24 hores. Aquest diumenge la xifra de confirmats per PCR era de 838. Pel que fa a al nombre de curats, hi ha hagut 2.441 altes mèdiques en l'últim dia, 790 més que fa 24 hores. En l'últim dia, s'han produït 394 noves hospitalitzacions i 21 ingressos a les UCI. En xifres totals, ja hi ha 218.011 casos confirmats, 25.428 defuncions i 121.343 curats.