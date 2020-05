Les funeràries registren 56 nous morts per coronavirus a Catalunya i eleven la xifra 10.508

El total de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya ha arribat als 10.508 després de sumar 56 noves defuncions en les darreres hores, segons el Departament de Salut. A més, el nombre de positius s'ha incrementat en 143 (127 menys que en l'increment d'ahir), fins als 57.506, i els sospitosos han crescut en 2.821 (655 menys que en l'anterior increment), fins als 136.643, és a dir, persones que presenten símptomes i que els metges classifiquen com a possible cas.

Del total de morts, 6.094 han estat en un hospital (60 més que dissabte), 3.055 en una residència (+11), 585 en el domicili (+3) i 134 en centre sociosanitari (+4).

Els casos greus han crescut fins als 3.905 des de l'inici de l'epidèmia (+10) i actualment són 589 (23 menys que ahir). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.