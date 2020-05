La meitat d'esportistes van anar al front marítim de Barcelona ahir

La presència d'esportistes ahir al matí al front marítim de Barcelona va reduir-se fins a un cinquanta per cent respecte a l'afluència de dissabte a la mateixa zona, segons les dades elaborades per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La Policia Municipal estima també que, entre les sis i les deu del matí, la franja horària del matí establerta en el confinament pel coronavirus per sortir a practicar esport, la presència d'esportistes en la zona forestal de la ciutat va ser també un quaranta per cent inferior a la registrada dissabte, mentre que en l'avinguda de la Diagonal el descens va ser del vint-i-cinc per cent.

La Guàrdia Urbana de Barcelona estima que el compliment de la franja horària establerta per a la pràctica de l'esport ahir «va ser generalitzada», si bé alguns agents van haver d'avisar per megafonia a diversos ciutadans que estaven fora de l'horari autoritzat pel Govern central.