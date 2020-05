Les mesures a seguir per les perruqueries

? Les perruqueries hauran de seguir una sèrie de mesures de seguretat per reduir el màxim la possibilitat de contagi. Només es podrà atendre un client per treballador sempre que es garanteixi una distància de dos metres entre clients. A més, tot el material utilitzat que no sigui d'un sol ús s'haurà de rentar i desinfectar. Els professionals també hauran de portar guants i una pantalla protectora a la cara, mentre que els clients hauran de portar mascareta, guants, bata, i també es recomana portar peücs. Tot el material el podrà facilitar la perruqueria.