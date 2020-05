La patronal veu difícil que es preservin tots els llocs de treball afectats per ERTO

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, considera «molt difícil» que l'economia espanyola pugui créixer el 6,8% el 2021, tal com estima el Govern en el Pla d'Estabilitat remès a Brussel·les, perquè implicaria un ritme de recuperació «molt pròxim al de caiguda».

El líder de la CEOE remarca que, de l'anàlisi del Pla d'Estabilitat, pot concloure's que el dèficit públic serà «una mica major» al previst pel Govern per a enguany (10,3% del PIB), ja que veu «difícil» que, estimant-se una contracció de l'economia espanyola del 9,2%, els ingressos públics només es redueixin el 5%.

Garamendi adverteix que si el dèficit públic es desvia, el deute públic en relació amb el PIB probablement superaria el 115% estimat pel Govern. Les previsions difoses pel CEOE fa unes setmanes apuntaven a un dèficit de l'11% i a un deute públic d'entre el 115% i el 120% del PIB per a enguany.

«A nosaltres, la cosa que més ens preocupa no és tant el dèficit o el deute en un any com aquest, que també, sinó el dèficit estructural, ja que és el que més incideix a llarg termini per valorar la sostenibilitat de les finances públiques», afirma el dirigent empresarial.



Tancament massiu

Garamendi considera «bastant complicat» que, estant l'economia com està, es puguin «aguantar» totes les plantilles incloses en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i adverteix d'un «tancament massiu» d'empreses i de més atur si el Govern es nega a allargar aquests procediments i a eliminar l'obligació de les empreses de conservar els llocs de treball durant sis mesos.

El líder empresarial ha insistit que es necessita flexibilitzar els ERTO i ha explicat que, per a la CEOE, això implica prolongar-los més enllà de l'estat d'alarma, mantenir l'exoneració de cotitzacions a les empreses que els hagin posat en marxa, i suprimir la clàusula de manteniment de l'ocupació associada a aquests procediments.

Sobre aquest últim punt, assegura que mantenir aquesta clàusula provocarà que més empreses tanquin. El dirigent empresarial remarca que els ERTO «són la clau de la recuperació», i defensa que les empreses que s'han acollit a aquests procediments temporals no ho han fet perquè els anava malament el negoci o per una mala economia, sinó perquè el Govern ha ordenat el tancament per la pandèmia del coronavirus.