Les perruqueries reobren avui amb incertesa i amb llargues llistes d'espera

Segons els anuncis del Govern espanyol, les perruqueries poden obrir avui amb cita prèvia, però fins ahir a la tarda encara no hi havia cap directriu oficial i detallada al BOE. Tampoc no s'havia precisat què passa amb els treballadors que estan en ERTO, o si es pot mantenir en aquesta situació una part de la plantilla i fer-la tornar de forma progressiva amb la represa de l'activitat. Les perruqueries també tenen molts dubtes sobre quins elements de protecció han de seguir a l'hora d'atendre els clients. Això fa que no totes les perruqueries obrin avui i les que obrin ho facin amb una lleugera incertesa de si s'estan fent les coses de manera correcta.

Més enllà dels debats d'última hora dins dels gremis locals sobre la fixació de la data d'obertura col·lectiva, els professionals han iniciat els últims dies una carrera desbocada per poder assumir, aviat, el retorn de l'activitat amb garanties. Però amb molt poques certeses. Joan Davant, propietari de la perruqueria Els 60 de Manresa, lamenta les poques directrius que estan rebent. «Ens hem hagut d'espavilar a comprar el nostre material i intentar organitzar-nos», apunta.

Davant ha fet comanda de mascaretes, guants, capes i tovalloles d'un sol ús, però admet que se sent «com un conillet d'índies». «Ningú ens ha explicat res de com ho hem de fer. Per exemple, què hem de fer amb tot el material d'un sol ús? El podem reciclar?», pregunta.

En aquest sentit, Ester Márquez, de la perruqueria Ester de Solsona, assegura que obrirà avui tot i que «angoixa una miqueta saber com atendrem tota la gent que està esperant amb les mesures de seguretat que haurem de seguir». I és que Márquez té cites amb clients durant les dues properes setmanes i encara en podria tenir més, però assegura que ha volgut deixar les dues setmanes lligades per si finalment es modifica alguna data. «Com que en principi esperàvem obrir el dia 12, encara estem esperant que arribi material», assegura la propietària de la per-ruqueria, que afirma que algun material dels comercials no arribarà ni dimarts perquè s'han quedat sense estoc, però que la col·laboració d'altres entitats, com és el cas de la Unió de Botiguers de Solsona, ha facilitat el material necessari per obrir garantint la seguretat dels clients i d'ella mateixa.

Diferent és el cas de Maria Àngels Torrents, de la perrqueria Galí de Castellgalí, que no podrà obrir fins dimecres perquè no disposa de tot el material de protecció necessari. «Vull fer les coses bé. Si no tinc la garantia de poder obrir amb seguretat, no obriré», assegura Torrents, que té una llista d'espera de 79 clients.

Els últims dies han estat molt moguts per a les perruqueries d'arreu de Catalunya per preparar els respectius locals per a les condicions que exigeix la tornada a la feina.

És el cas de Pili Bernat, una de les propietàries de la perruqueria manresana Bernat Bruque, que aquest cap de setmana ha hagut de modificar el seu local per tornar a la feina. «Ens hem quedat amb 4 tocadors dels 8 que teníem», assegura.

En el seu cas, la idea era obrir avui, però només treballaran les propietàries. «No podem esperar que es publiqui el BOE aquesta nit i trucar a les treballadores perquè vinguin a treballar demà», afirmava ahir Bernat, que assegura que «només atendrem les persones que ho necessitin, com la gent que porta postissos o gent gran que no s'ha pogut rentar el cap bé».