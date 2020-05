Els promotors del parc esperen poder plantar les dàlies aquest mes

Els promotors del parc de Capolat esperen que aquest maig puguin plantar les dàlies que han de florir l'agost i fins a la tardor, ha explicat Seila Malo.

Els promotors del projecte estan molt contents dels resultats obtinguts amb la prova pilot de les 15.000 tulipes inicials que han plantat perquè han florit bé. «Capolat té unes temperatures ideals per plantar-hi aquest tipus de flors», ha explicat Seila Malo. «Està bé que glaci, però no que hi hagi temperatures gaire extremes» ni de fred ni de calor. També necessiten un sòl amb molt bon drenatge.

Seila Malo ha explicat que existeixen uns 3.000 tipus de tulipes registrats. Es divideixen en 15 grups, segons la forma, la mida i el temps de floració.

Si tot va bé, l'any 2021 en tindran 450 varietats i 300.000 flors.