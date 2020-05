Sis de cada deu comerços catalans han obert les portes, segons PIMEC

Entre un 60% i un 65% del petit comerç català ha obert les seves portes aquest dilluns coincidint amb el primer dia de la fase 0 de desconfinament, segons el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, que en una entrevista a l'ACN també ha precisat que aquesta xifra "anirà canviant" a mesura que els botiguers es puguin adaptar a les noves normes.

"No és fàcil, en tenim moltes ganes i necessitat", ha dit Goñi, que ha lamentat que s'han sentit "abandonats" per les administracions després de dos mesos tancats i davant les mesures de seguretat que ara exigeix el govern espanyol. Goñi ha també ha criticat no haver disposat de les normes incloses uns dies abans i ha qualificat les mesures i la manera com han estat comunicades com "un despropòsit".