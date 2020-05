La Covid -19 ha endurit la vida a Cuba, però el pitjor registre del centre i el sud d'Amèrica és per a Brasil

Al centre i al sud d'Amèrica es va registrar el primer cas de coronavirus el 26 de febrer a Sao Paulo, Brasil. Des de llavors els números han anat en augment però la pandèmia encara no ha arribat al seu punt àlgid, per la qual cosa l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) considera que «és vital que els països reforcin les mesures de protecció ara». Brasil és el país llatinoamericà més castigat pel coronavirus, amb 97.100 casos confirmats, entre ells 6.761 persones mortes. Malgrat això, la seva resposta a la pandèmia ha estat la més laxa del subcontinent.

Malgrat la duresa de les xifres, la mesura més contundent que ha adoptat Brasil ha estat el tancament de fronteres, excepte per als qui viuen i treballen en costats diferents de la línia limítrofa i els moviments essencials, per exemple, de béns i serveis.

Mèxic, amb 22.088 casos i 2.061 morts, tampoc ha volgut imposar un confinament obligatori però el president, Andrés Manuel López Obrador, ha recomanat als mexicans que es quedin a casa per evitar els contagis, ha suspès les classes i les activitats no essencials i ha tancat fronteres.

En l'extrem oposat es troba El Salvador. La petita nació del Triangle Nord d'Amèrica Central se situa entre les menys afectades a Amèrica Llatina i al món, amb 446 casos positius i onze persones mortes, i no obstant això ha apostat per la màxima precaució.

Altres països, com Colòmbia –amb 7.285 casos i 324 morts- i Bolívia –1.470 infectats i 71 decessos- han optat per un camí similar al que han fet a la Xina, Itàlia o Espanya.

També es podria incloure l'Equador en aquest grup. En aquest país, però, el coronavirus va col·lapsar els serveis funeraris.

Governs com el de Sebastián Piñera a Chile han ideat una via intermèdia que consisteix a declarar «quarantenes selectives i dinàmiques», però el resultat tampoc ha estat millor que en altres països.

Cuba, amb 1.611 contagiats i 66 víctimes mortals, ha posat en marxa una estratègia semblant, imposant una quarantena només als municipis o districtes més afectats. S'han endurit, però, les condicions de vida i hi ha cues per poder comprar aigua i els pocs aliments que hi ha disponibles. Han suspès les classes. El punt fort de la sanitat cubana ha estat l'atenció de base i la prevenció.