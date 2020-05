Descobreixen anticossos que bloquegen la infecció del virus a les cèl·lules

Diversos investigadors han identificat un anticòs monoclonal humà que impedeix que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pugui infectar cèl·lules cultivades, fet que suposa el primer pas per desenvolupar un tractament contra la malaltia, segons va informar ahir la revista Nature Communications. A través d'aquest descobriment, fet per investigadors de la Universitat d'Utrecht, l'Erasmus Medical Centre i el Harbour BioMed (HBM), els científics confien que ajudi a desenvolupar anticossos humans per tractar o prevenir la malaltia respiratòria COVID-19 causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que ja ha provocat la mort de més de 200.000 pacients arreu del món.

«Utilitzant aquesta col·lecció d'anticossos SARS-CoV, hem identificat un anticòs que també neutralitza la infecció de la SARS-CoV-2 en cèl·lules cultivades. Aquest anticòs neutralitzador té el potencial d'alterar el curs de la infecció en l'hoste infectat, donar suport a l'eliminació de virus o protegir un individu que no està infectat (però) exposat a virus», va assenyalar Berend-Jan Bosch, investigador de la Universitat d'Utrecht,