Espanya registra el seu tercer dia consecutiu amb menys de 200 morts i menys de mil contagiats per coronavirus

L'Estat espanyol ha sumat 185 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, segons dades del Ministeri de Sanitat. Es tracta d'un lleuger repunt després de dos dies consecutius registrant 164 defuncions diàries però es manté per sota de les 200 defuncions per tercer dia consecutiu. El total de morts des de l'inici de la crisi és de 25.613 persones. La xifra de nous positius també augmenta en relació amb les dades d'aquest dilluns i Espanya registra 867 casos, dels quals prop de la meitat a Catalunya, que va registrar 405 positius. En total, hi ha 219.329 positius per coronavirus confirmats per PCR des de l'inici de la crisi, dels quals 43.956 són sanitaris.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que es manté la mateixa tendència descendent. Simón ha apuntat que hi ha un "clar descens" setmana a setmana, que s'ha "aguditzat" en els últims dies i s'ha "estabilitzat per sota dels 200" morts diaris. "És una bona notícia", ha dit en roda de premsa, i ha afirmat que l'Estat espanyol està "en molt bona posició" per iniciar la desescalada però ha demanat "prudència" per evitar rebrots.

Pel que fa a la xifra de persones que han estat hospitalitzades, en les últimes 24 hores hi ha hagut 720 noves hospitalitzacions i hi ha un total de 119.609 casos que han hagut de ser ingressats. Hi ha 37 nous pacients que han ingressat a l'UCI i ja són un total d'11.031.

Les persones que ja s'han recuperat són 123.486, de les quals 2.143 són notificacions noves de curats. D'altra banda, les persones que han donat positiu amb qualsevol mena de test (tant PCR com anticossos) són 250.561.

En relació amb el repartiment territorial de l'afectació del coronavirus, Catalunya és l'autonomia que ha notificat la xifra diària més elevada de nous casos (405) i noves defuncions (50). També el nombre més gran d'hospitalitzacions en 24 h (424). La Comunitat de Madrid ha notificat 44 noves morts i 143 positius però continua sent la CCAA amb el total més elevat de casos i defuncions des de l'inici de la crisi.