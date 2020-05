Guixers i el nucli de Canalda recuperaran un camí malmès per la pluja

El camí que puja de coll de Jou a Prat de Bacies, zona situada al terme municipal de Guixers (Solsonès), ha tingut problemes durant els darrers mesos, fins al punt que actualment és impossible passar-hi ni que sigui amb un vehicle tot terreny. Ara, el consitori d'Odèn i l'entitat municipal descentralitzada de Canalda (Odèn) han arribat a un acord per arreglar el camí i que s'hi pugui reprendre la circulació.

Després d'una reunió entre l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, el regidor d'obres de Guixers, el regidor Florenci Serra, d'Odèn, una de les persones que van avisar del perill del camí mesos enrere, i Jesús Alarcón, president de l'EMD de Canalda, van acordar que l'EMD farà una actuació puntual per sortir del pas i que l'Ajuntament de Guixers cercarà recursos per fer una actuació per tal que el camí quedi estable.

El mal estat del camí és degut a un excés d'aigua que no s'ha retirat durant molt de temps. Aquest fet, sumat a les pluges del mes de març, va provocar que el camí s'esllavissés i fos impossible passar-hi amb cap vehicle.