Un informe conclou que la comunicació va fallar en l'explosió de la petroquímica

La Generalitat ha conclòs, en l'informe final de la Taula de Treball d'Avaluació i Seguiment de l'accident de l'empresa Iqoxe, situada a la Canonja (Tarragona), que «hi ha determinats aspectes que poden ser millorables» en la gestió de les emergències químiques.

Les mancances del Govern s'han localitzat, sobretot, en l'àmbit de la informació i la comunicació, ja que l'informe assegura que l'accident «va evidenciar mancances en els sistemes de comunicació i informació a la població afectada».

L'informe va ser presentat ahir pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, en una conferència telemàtica amb diferents agents del Camp de Tarragona, i recull tant les demandes dels actors del territori com les propostes de la Generalitat. Les conclusions de l'informe s'han fet públiques malgrat que encara no es disposa de tota la informació perquè no ha finalitzat la investigació judicial i s'ha ampliat el període de secret de sumari.