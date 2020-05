PIMEC demana que els ajuntaments disposin dels 2.700 milions de superàvit

PIMEC ha demanat que els ajuntaments puguin disposar del superàvit del 2019 i els romanents d'anys anteriors per impulsar projectes de reactivació econòmica. La patronal espera que la mesura s'aprovi al Consell de Ministres d'avui, ja que suposaria una injecció de 2.700 milions d'euros per als consistoris. A més, la confederació ha proposat crear una comissió per a la reactivació econòmica a cada ajuntament, amb els representants dels sectors econòmics més importants del municipi. La patronal ha proposat també aplicar una rebaixa de l'Impost de Béns Immobles proporcional al temps de confinament i exonerar del pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

A més, ha reclamat ajuts directes per a les empreses per cobrir els costos fixos; establir una línia de microcrèdits destinats a autònoms o micro i petites empreses, i crear bons vacacionals i culturals per utilitzar en establiments del mateix municipi.